Visite guidée du Château DUBUC, Château Dubuc, La Trinité

Informations pratiques

Visite guidée du Château DUBUC 19 et 20 septembre Château Dubuc Martinique

20 personnes par tranche horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Au cœur des ruines, récemment restaurées, surplombant la baie du Trésor, un musée retrace aujourd’hui l’histoire du château et de ses occupants. Plusieurs objets, témoins du XIXe siècle sont également à découvrir : four à chaux, case à eau… au son des paroliers se faisant l’écho d’un conteur martiniquais.

Château Dubuc Route du Phare, 97220 La Trinité, France La Trinité 97220 Martinique Martinique 0696310139 https://pnr-martinique.com/visiter/le-chateau-dubuc Habitation sucrière construite par Louis Dubuc vers 1740.

La situation, l’importance et les activités du château Dubuc en font une demeure au passé sombre… Sous ses airs de grande habitation sucrière du XVIIIe siècle, on y soupçonne certains agissements de contrebande, des trafics de marchandises et d’esclaves.

Certains indices rendent évidentes les pratiques clandestines qui s’y sont déroulées : entrepôts surdimensionnés par rapport à la sucrerie, coffres, cachots d’esclaves…

Abandonné après le passage du cyclone désastreux de 1766, le château Dubuc, situé sur la réserve naturelle de la Caravelle, protégé et géré par le Parc naturel régional de la Martinique (PNRM), est classé parmi les monuments historiques depuis 1992. En venant de Fort-de-France par la nationale N1, prendre sur la droite juste avant d’arriver à Trinité, la départementale D2 vers Tartane et poursuivre jusqu’à l’extrémité de la presqu’île de la Caravelle. Les véhicules sont autorisés jusqu’au petit parking du château Dubuc.

Au cœur des ruines, récemment restaurées, surplombant la baie du Trésor, un musée retrace aujourd’hui l’histoire du château et de ses occupants. Plusieurs objets, témoins du XIXe siècle sont à : four…

©PNRM