Visites guidées de la Maison principale du Galion et de la rhumerie Baie des Trésors, Habitation du Galion, La Trinité

Informations pratiques

Visites guidées de la Maison principale du Galion et de la rhumerie Baie des Trésors 19 et 20 septembre Habitation du Galion Martinique

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire et des saveurs de la Martinique avec notre circuit exclusif à la Rhumerie Baie des Trésors lors des journées du patrimoine.

Visite de la Maison Principale du Galion

Après une introduction à l’histoire du Galion, explorez la majestueuse Maison Principale du Galion, un monument historique normalement inaccessible au public. Cette maison, témoignage vivant du patrimoine martiniquais, vous dévoilera ses secrets à travers une visite guidée exclusive. Vous y découvrirez l’architecture traditionnelle, les objets d’époque, et les anecdotes captivantes qui racontent la vie quotidienne et l’évolution de cette demeure au fil des ans.

Dégustation des Rhums Baie des Trésors

La visite se termine en apothéose avec une dégustation des rhums de terroir Baie des Trésors*. Découvrez des créations uniques issues de méthodes parcellaires qui révèlent toute la richesse des terroirs du Galion. Laissez-vous tenter par un jeu de découverte des notes subtiles et complexes de nos rhums, produits avec un savoir-faire particulier et un respect profond pour la nature et la tradition martiniquaise.

Habitation du Galion Chemin du Galion 97220 La trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-2026-2 »}]

Plongez au cœur de l’histoire et des saveurs de la Martinique avec notre circuit exclusif à la Rhumerie Baie des Trésors lors des journées du patrimoine.

©Baie des Trésors- TS