Trail de Bessines dans le cadre d’Octobre rose Bessines-sur-Gartempe
dimanche 4 octobre 2026 · Bessines-sur-Gartempe
Informations pratiques
Bessines-sur-Gartempe
Trail de Bessines dans le cadre d’Octobre rose
Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 5.8 – 5.8 – 5.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Envie de courir, de respirer et de vous dépasser dans un cadre exceptionnel ? Le Trail de la Diligence vous attend !
Que vous soyez débutant ou trailer confirmé, choisissez votre défi 5 km, 10 km ou 25 km. Trois distances, trois façons de vivre l’aventure, mais une même promesse un parcours nature, du plaisir, du challenge et une ambiance conviviale.
Enfilez vos baskets dans le cadre d’Octobre Rose, invitez vos proches et venez écrire votre propre histoire sur le Trail de la Diligence .
Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 38 52 27 magali.celier@yahoo.fr
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English : Trail de Bessines dans le cadre d’Octobre rose
L’événement Trail de Bessines dans le cadre d’Octobre rose Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Monts du Limousin
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