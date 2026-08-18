Informations pratiques

Bessines-sur-Gartempe

Trail de Bessines dans le cadre d’Octobre rose

Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 5.8 – 5.8 – 5.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Envie de courir, de respirer et de vous dépasser dans un cadre exceptionnel ? Le Trail de la Diligence vous attend !

Que vous soyez débutant ou trailer confirmé, choisissez votre défi 5 km, 10 km ou 25 km. Trois distances, trois façons de vivre l’aventure, mais une même promesse un parcours nature, du plaisir, du challenge et une ambiance conviviale.

Enfilez vos baskets dans le cadre d’Octobre Rose, invitez vos proches et venez écrire votre propre histoire sur le Trail de la Diligence .

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 38 52 27 magali.celier@yahoo.fr

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English : Trail de Bessines dans le cadre d’Octobre rose

L’événement Trail de Bessines dans le cadre d’Octobre rose Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Monts du Limousin