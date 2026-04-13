A la recherche de l’Isoète à spores épineuses et d’autres espèces d’intérêt patrimonial de l’Etang de Sagnat et bords de Gartempe, Etang de Sagnat, Bessines-sur-Gartempe

A la recherche de l’Isoète à spores épineuses et d’autres espèces d’intérêt patrimonial de l’Etang de Sagnat et bords de Gartempe Mercredi 2 septembre, 10h00 Etang de Sagnat Haute-Vienne

Gratuit sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T17:00:00+02:00

Bessines-sur-Gartempe (87)

02 septembre 2026 / 10h – 17h

Objectif de cette sortie ? Prospection de l’Étang de Sagnat et des bords de la Gartempe ! Au cours de cette journée qui s’inscrit dans le cadre de l’inventaire par « mailles » de la flore du territoire du CBN Massif central, nous chercherons des plantes rivulaires de l’étang de Sagnat et des prairies humides alentours mentionnées autrefois et actualiserons les données recensées jusqu’alors. La journée se terminera par un cheminement en bord de Gartempe pour y observer la flore présente.

Public : réseau de botanistes ; public averti.

RDV : parking situé dans le coin nord-est de l’étang de Sagnat («Place de l’étang»).

Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Gratuit

Infos : 05 19 03 21 99

Inscriptions: ici

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Une prospection botanique à la recherche de plantes patrimoniales.

N.Maillet/CBNMC