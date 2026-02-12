Salon du Bien-être Salle des fêtes Bessines-sur-Gartempe
Salon du Bien-être Salle des fêtes Bessines-sur-Gartempe samedi 5 septembre 2026.
Salon du Bien-être
Salle des fêtes 6 Avenue Jean Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Venez rencontrer et échanger avec de nombreux professionnels autour de différentes thérapies naturelles. Parce que votre bien-être est notre priorité, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition riche en découvertes et en échanges. .
Salle des fêtes 6 Avenue Jean Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 11 60 34 destination.bien.etre.as@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du Bien-être
L’événement Salon du Bien-être Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-02-10 par Terres de Limousin