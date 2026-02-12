Salon du Bien-être Salle des fêtes Bessines-sur-Gartempe

Salon du Bien-être

Salle des fêtes 6 Avenue Jean Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Venez rencontrer et échanger avec de nombreux professionnels autour de différentes thérapies naturelles. Parce que votre bien-être est notre priorité, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition riche en découvertes et en échanges. .

Salle des fêtes 6 Avenue Jean Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 11 60 34 destination.bien.etre.as@gmail.com

English : Salon du Bien-être

