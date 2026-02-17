TRAIL DE FONTFROIDE Narbonne

TRAIL DE FONTFROIDE

La prochaine édition du Trail de Fontfroide aura lieu le Samedi 14 et le Dimanche 15 mars 2026, sur les terres des Corbières, au départ de l’abbaye de Fontfroide.

Au fil des ans, le Trail de Fontfroide est devenu une des courses à pied phare d’Occitanie.

Le Trail de Fontfroide s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche éco-responsable de mise en valeur, de protection et de sensibilisation de ce patrimoine naturel. Des actions mises en place pendant les courses qui en 2019 ont permis au club support l’ACNM de recevoir le certificat d’adhésion à la Charte Natura 2000 du site Corbières Orientales. La même année le Trail de Fontfroide (34 km) obtient l’inscription au Trail Tour National et devient support des Championnats d’Occitanie.

En 2026, le 55km et 35km seront qualificatif pour les Championnats de France 2027.

Ce sont 4 distances qui s’offrent à vous + 1 course enfant + 1 rando et marche nordique dans un cadre magnifique.

​Le Trail de Fontfroide proposera sur la journée de Dimanche 15 mars, 2 courses

– Le Trail des Cisterciens [55 km 2000m D+] départ à 7h. Course qualificative pour les Championnats de France 2027 (limitée à 300 personnes).

– Le Trail de Fontfroide [35 km 1300m D+] départ à 8h30. Course qualificative pour les Championnats de France 2027.

– La rando de l’abbaye [10 km 300m] départ à 9h.

– La foulée des aiglons Courses Enfants de 1 à 2 km suivant catégories départ à 10h

​Deux autres courses démarreront ce week-end sportif le Samedi 14 mars après-midi avec

– Le Trail de la Narbonnaise [17 km 700m D+] départ à 14h.

– La Ronde des Cistes [10 km 350m D+] départ à 15h.

+33 6 13 54 69 02 contacttraildefontfroide@gmail.com

English :

The next edition of the Trail de Fontfroide will take place on Saturday 14th and Sunday 15th March 2026, in the Corbières, starting from Fontfroide Abbey.

Over the years, the Trail de Fontfroide has become one of Occitanie?s leading running events.

For several years now, the Trail de Fontfroide has been part of an eco-responsible approach to promoting, protecting and raising awareness of this natural heritage. In 2019, the ACNM support club was awarded the Natura 2000 Charter certificate for the Corbières Orientales site. In the same year, the Trail de Fontfroide (34 km) was entered in the Trail Tour National and became a support event for the Occitanie Championships.

In 2026, the 55km and 35km will qualify for the 2027 French Championships.

There are 4 distances to choose from + 1 children’s race + 1 rando and nordic walk in a magnificent setting.

on Sunday March 15, the Trail de Fontfroide will feature 2 races:

– Le Trail des Cisterciens [55 km 2000m D+] start at 7am. Qualifying race for the 2027 French Championships (limited to 300 people).

– Le Trail de Fontfroide [35 km 1300m D+] start at 8:30 am. Qualifying race for the 2027 French Championships.

– La rando de l’abbaye [10 km 300m] start at 9am.

– La foulée des aiglons: Children’s races of 1 to 2 km depending on category: start at 10 a.m

two other races will kick off this sporting weekend on Saturday afternoon, March 14, with

– Le Trail de la Narbonnaise [17 km 700m D+] start at 2pm.

– La Ronde des Cistes [10 km 350m D+] start at 3pm.

