Trail de la Grande Marée 12 km par Aber Aventure Landéda

Informations pratiques

Landéda

Trail de la Grande Marée 12 km par Aber Aventure

51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 15:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association l’Aber Aventure propose la première édition du Trail de la Grande Marée, le dimanche 13 septembre 2026 à Landéda.

Cette course nature de 12 km se déroule lors d’un coefficient de marée de 100, offrant des conditions exceptionnelles pour découvrir les plages et les paysages du littoral de l’Aber. Le parcours emprunte principalement des portions de sable accessibles uniquement lors des grandes marées.

L’épreuve est limitée à 200 participants.

Programme

11h00 ouverture du retrait des dossards au Camping des Abers

12h40 briefing de sécurité obligatoire

13h00 départ du Trail de la Grande Marée

15h00 fermeture de la course et barrière horaire

Conditions de participation

La compétition est ouverte exclusivement aux personnes majeures.

Les participants majeurs licenciés doivent présenter une licence FFA en cours de validité parmi les catégories suivantes Athlé Compétition, Athlé Entreprise ou Athlé Running.

Les participants majeurs non licenciés doivent présenter un numéro d’attestation PPS (Parcours Prévention Santé) valide, obtenu sur le site pps.athle.fr. Les certificats médicaux papier ne sont pas acceptés pour les participants majeurs.

Les mineurs ne sont pas autorisés à participer à l’épreuve.

Ravitaillement

Le Trail de la Grande Marée est organisé en autonomie complète. Aucun ravitaillement ne sera proposé sur le parcours. Chaque participant devra prévoir sa propre hydratation ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation de l’épreuve dans de bonnes conditions.

Sécurité

La participation au briefing de sécurité de 12h40 est obligatoire.

L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours, de neutraliser ou d’annuler l’épreuve en cas de conditions météorologiques défavorables, d’alerte des autorités compétentes ou de tout événement susceptible de mettre en danger les participants, les bénévoles ou le public.

Esprit de l’événement

Le Trail de la Grande Marée est avant tout un événement convivial, mettant en valeur le patrimoine naturel de Landéda et l’esprit associatif local.

Cette première édition a pour ambition de devenir un rendez-vous incontournable des grandes marées en Bretagne. .

51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Trail de la Grande Marée 12 km par Aber Aventure Landéda a été mis à jour le 2026-08-21 par OT PAYS DES ABERS