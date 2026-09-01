Trail de la Grande Marée 12 km par Aber Aventure Landéda
dimanche 13 septembre 2026 · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Trail de la Grande Marée 12 km par Aber Aventure
51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 15:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association l’Aber Aventure propose la première édition du Trail de la Grande Marée, le dimanche 13 septembre 2026 à Landéda.
Cette course nature de 12 km se déroule lors d’un coefficient de marée de 100, offrant des conditions exceptionnelles pour découvrir les plages et les paysages du littoral de l’Aber. Le parcours emprunte principalement des portions de sable accessibles uniquement lors des grandes marées.
L’épreuve est limitée à 200 participants.
Programme
11h00 ouverture du retrait des dossards au Camping des Abers
12h40 briefing de sécurité obligatoire
13h00 départ du Trail de la Grande Marée
15h00 fermeture de la course et barrière horaire
Conditions de participation
La compétition est ouverte exclusivement aux personnes majeures.
Les participants majeurs licenciés doivent présenter une licence FFA en cours de validité parmi les catégories suivantes Athlé Compétition, Athlé Entreprise ou Athlé Running.
Les participants majeurs non licenciés doivent présenter un numéro d’attestation PPS (Parcours Prévention Santé) valide, obtenu sur le site pps.athle.fr. Les certificats médicaux papier ne sont pas acceptés pour les participants majeurs.
Les mineurs ne sont pas autorisés à participer à l’épreuve.
Ravitaillement
Le Trail de la Grande Marée est organisé en autonomie complète. Aucun ravitaillement ne sera proposé sur le parcours. Chaque participant devra prévoir sa propre hydratation ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation de l’épreuve dans de bonnes conditions.
Sécurité
La participation au briefing de sécurité de 12h40 est obligatoire.
L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours, de neutraliser ou d’annuler l’épreuve en cas de conditions météorologiques défavorables, d’alerte des autorités compétentes ou de tout événement susceptible de mettre en danger les participants, les bénévoles ou le public.
Esprit de l’événement
Le Trail de la Grande Marée est avant tout un événement convivial, mettant en valeur le patrimoine naturel de Landéda et l’esprit associatif local.
Cette première édition a pour ambition de devenir un rendez-vous incontournable des grandes marées en Bretagne. .
51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda 29870 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Trail de la Grande Marée 12 km par Aber Aventure Landéda a été mis à jour le 2026-08-21 par OT PAYS DES ABERS
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