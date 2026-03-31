Informations pratiques

Hyères

Trail de Porquerolles

Porquerolles Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Trail de Porquerolles un évènement sportif éco responsable dans un lieu unique, l’île de Porquerolles, coeur du parc national de Port-Cros. Course en équipe de 2 sur un parcours de 25km, 600D+.

.

Porquerolles Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 1 53 77 21 84 contact@trailporquerolles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Porquerolles trail

The Porquerolles Trail: an eco-friendly sporting event in a unique location, the island of Porquerolles, the heart of Port-Cros National Park. Race in team of 2 on a course of 25km, 600D+.

L’événement Trail de Porquerolles Hyères a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Provence Méditerranée