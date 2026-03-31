Trail de Porquerolles Hyères
samedi 3 octobre 2026 · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Trail de Porquerolles
Porquerolles Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Trail de Porquerolles un évènement sportif éco responsable dans un lieu unique, l’île de Porquerolles, coeur du parc national de Port-Cros. Course en équipe de 2 sur un parcours de 25km, 600D+.
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Porquerolles Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 1 53 77 21 84 contact@trailporquerolles.com
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English : Porquerolles trail
The Porquerolles Trail: an eco-friendly sporting event in a unique location, the island of Porquerolles, the heart of Port-Cros National Park. Race in team of 2 on a course of 25km, 600D+.
L’événement Trail de Porquerolles Hyères a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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