Ramatuelle

Trail de Ramatuelle

Ecole Gérard Philipe Ramatuelle Var

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Participe à la 2e édition du Trail de Ramatuelle !

Les parcours vous mèneront entre forêt méditerranéenne et crêtes dégagées, en passant par les sentiers des Patapans, les Moulins de Paillas et les panoramas grandioses de Collebasse.

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Ecole Gérard Philipe Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 06 61 29 direction@trail-de-ramatuelle.fr

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English : Ramatuelle Trail

Join us for the 2nd edition of the Ramatuelle Trail Run!

The courses will take you through Mediterranean forests and across open ridges, passing through the Patapans trails, the Moulins de Paillas, and the breathtaking panoramic views of Collebasse.

L’événement Trail de Ramatuelle Ramatuelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle