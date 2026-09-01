TRAIL DES 3 GARENNES Chaumont-sur-Tharonne
dimanche 20 septembre 2026 · Chaumont-sur-Tharonne
Informations pratiques
Chaumont-sur-Tharonne
TRAIL DES 3 GARENNES
9 Place Louis Blériot Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Trail des 3 Garennes
Le 20 septembre 2026 dès 9h30
Adresse Chaumont-sur-Tharonne
Ouverture des inscriptions vendredi 10 avril !
Parcours pour tous les niveaux
24 km
15 km
9 km
Et pour nos petits champions course enfants 7‑11 ans
Inscriptions sur www.protiming.fr 10 .
9 Place Louis Blériot Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire traildes3garennes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 Garennes Trail
L’événement TRAIL DES 3 GARENNES Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Sologne Tourisme
À voir aussi à Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher)
- GAVROCHE AND CO Chaumont-sur-Tharonne 19 septembre 2026
- FETE DES GARENNES Chaumont-sur-Tharonne 20 septembre 2026