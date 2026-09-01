Informations pratiques

Chaumont-sur-Tharonne

TRAIL DES 3 GARENNES

9 Place Louis Blériot Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Trail des 3 Garennes

Le 20 septembre 2026 dès 9h30

Adresse Chaumont-sur-Tharonne

Ouverture des inscriptions vendredi 10 avril !

Parcours pour tous les niveaux

24 km

15 km

9 km

Et pour nos petits champions course enfants 7‑11 ans

Inscriptions sur www.protiming.fr 10 .

9 Place Louis Blériot Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire traildes3garennes@gmail.com

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English :

3 Garennes Trail

L’événement TRAIL DES 3 GARENNES Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Sologne Tourisme