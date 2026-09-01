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AGENDA · Chaumont-sur-Tharonne

TRAIL DES 3 GARENNES Chaumont-sur-Tharonne

dimanche 20 septembre 2026 · Chaumont-sur-Tharonne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
9 Place Louis Blériot
Ville
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Département
Loir-et-Cher
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Chaumont-sur-Tharonne

TRAIL DES 3 GARENNES

9 Place Louis Blériot Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Trail des 3 Garennes
Le 20 septembre 2026 dès 9h30
Adresse Chaumont-sur-Tharonne
Ouverture des inscriptions vendredi 10 avril !
Parcours pour tous les niveaux
24 km
15 km
9 km
Et pour nos petits champions course enfants 7‑11 ans
Inscriptions sur www.protiming.fr 10  .

9 Place Louis Blériot Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire   traildes3garennes@gmail.com

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English :

3 Garennes Trail

L’événement TRAIL DES 3 GARENNES Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Sologne Tourisme

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