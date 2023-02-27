Informations pratiques

Gouvieux

Trail des Aigles de Gouvieux

Place de Nümbrecht Gouvieux Gouvieux Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-21

fin : 2027-03-21

Date(s) :

2027-03-21

Le Trail des Aigles revient le dimanche 21 mars 2027 pour une nouvelle aventure au cœur de la nature, entre sentiers, forêt, convivialité et dépassement de soi. Que vous soyez coureur confirmé, amateur de grands espaces ou simplement en quête d’un défi sportif, cette journée sera faite pour vous !

Après une édition 2026 mémorable, le Trail des Aigles revient plus motivé que jamais en 2027 pour sa 6ᵉ édition !

Rendez-vous le dimanche 21 mars 2027 pour une nouvelle aventure au cœur de la nature, entre sentiers, forêt, convivialité et dépassement de soi.

Que vous soyez coureur confirmé, amateur de grands espaces ou simplement en quête d’un défi sportif dans une ambiance chaleureuse, cette journée sera faite pour vous !

Plus d’informations à venir. .

Place de Nümbrecht Gouvieux Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France

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English :

The Trail des Aigles returns on Sunday, March 21, 2027, for a new adventure in the heart of nature, featuring trails, forests, camaraderie, and pushing your limits. Whether you’re an experienced runner, a lover of the great outdoors, or simply looking for a sporting challenge, this day is perfect for you!

L’événement Trail des Aigles de Gouvieux Gouvieux a été mis à jour le 2023-02-27 par Chantilly-Senlis Tourisme