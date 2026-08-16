Trail des châteaux #5 Plateau sportif Cerisy-la-Salle
dimanche 6 septembre 2026 · Plateau sportif · Cerisy-la-Salle
Informations pratiques
Cerisy-la-Salle
Trail des châteaux #5
Plateau sportif 7 Rue Bellevue Cerisy-la-Salle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Trail des Châteaux #5 des chemins en pleine nature et du dénivelé dans les chemins de
Cerisy-la-Salle, Montpinchon et Pont Brocard 4 circuits trail 28 km/18 km/10 km/4 km familial + marches 10 km/4 km + course enfants 3-10 ans, buvette et restauration
Départs 9h-10h du plateau sportif de Cerisy-la-Salle.
Inscriptions sur www.normandiecourseapied.com .
Plateau sportif 7 Rue Bellevue Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 45 39 28 m.cailloux@communaute-coutances.fr
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English : Trail des châteaux #5
L’événement Trail des châteaux #5 Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme
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