Trail des châteaux #5 Plateau sportif Cerisy-la-Salle

Informations pratiques

Cerisy-la-Salle

Trail des châteaux #5

Plateau sportif 7 Rue Bellevue Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Trail des Châteaux #5 des chemins en pleine nature et du dénivelé dans les chemins de

Cerisy-la-Salle, Montpinchon et Pont Brocard 4 circuits trail 28 km/18 km/10 km/4 km familial + marches 10 km/4 km + course enfants 3-10 ans, buvette et restauration

Départs 9h-10h du plateau sportif de Cerisy-la-Salle.

Inscriptions sur www.normandiecourseapied.com .

Plateau sportif 7 Rue Bellevue Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 45 39 28 m.cailloux@communaute-coutances.fr

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English : Trail des châteaux #5

L’événement Trail des châteaux #5 Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme