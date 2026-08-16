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Trail des châteaux #5 Plateau sportif Cerisy-la-Salle

dimanche 6 septembre 2026 · Plateau sportif · Cerisy-la-Salle

Trail des châteaux #5 Plateau sportif Cerisy-la-Salle

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Plateau sportif
Adresse
7 Rue Bellevue
Ville
50210 Cerisy-la-Salle
Département
Manche
Tarif

Cerisy-la-Salle

Trail des châteaux #5

Plateau sportif 7 Rue Bellevue Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Trail des Châteaux #5 des chemins en pleine nature et du dénivelé dans les chemins de
Cerisy-la-Salle, Montpinchon et Pont Brocard 4 circuits trail 28 km/18 km/10 km/4 km familial + marches 10 km/4 km + course enfants 3-10 ans, buvette et restauration
Départs 9h-10h du plateau sportif de Cerisy-la-Salle.
Inscriptions sur www.normandiecourseapied.com   .

Plateau sportif 7 Rue Bellevue Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 45 39 28  m.cailloux@communaute-coutances.fr

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English : Trail des châteaux #5

L’événement Trail des châteaux #5 Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme

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