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Trail des châteaux Pré communal Tonquédec

Trail des châteaux Pré communal Tonquédec dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Pré communal

Adresse : Bourg

Ville : 22140 Tonquédec

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Tonquédec

Trail des châteaux

Pré communal Bourg Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Le trail des châteaux vous propose 2 nouveaux circuits trail et 1 circuits marche/randonnée autour de Tonquédec et de la vallée du Léguer
> trail 18 km | départ à 9h45
> trail 10 km | départ à 10h00
> marche nordique 10 km | départ à 9h30
> randonnée 10 km | départ libre jusqu’à 10h00

Dans un site boisé, les parcours vous permettront de découvrir ou de revoir les châteaux de Tonquédec et de Kergrist. Les circuits empruntent 80% de chemins forestiers et 20% de routes communales.

Départs dans le pré à côté de l’église de Tonquédec

Bénéfice au profit de l’Amicale Laïque de Tonquédec et Un Enfant, une Famille Bretonne.   .

Pré communal Bourg Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trail des châteaux Tonquédec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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