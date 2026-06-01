Trail des châteaux Pré communal Tonquédec
Trail des châteaux Pré communal Tonquédec dimanche 21 juin 2026.
Tonquédec
Trail des châteaux
Pré communal Bourg Tonquédec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le trail des châteaux vous propose 2 nouveaux circuits trail et 1 circuits marche/randonnée autour de Tonquédec et de la vallée du Léguer
> trail 18 km | départ à 9h45
> trail 10 km | départ à 10h00
> marche nordique 10 km | départ à 9h30
> randonnée 10 km | départ libre jusqu’à 10h00
Dans un site boisé, les parcours vous permettront de découvrir ou de revoir les châteaux de Tonquédec et de Kergrist. Les circuits empruntent 80% de chemins forestiers et 20% de routes communales.
Départs dans le pré à côté de l’église de Tonquédec
Bénéfice au profit de l’Amicale Laïque de Tonquédec et Un Enfant, une Famille Bretonne. .
Pré communal Bourg Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Trail des châteaux Tonquédec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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