Trail des châteaux Pré communal Tonquédec

Tonquédec

Trail des châteaux

Pré communal Bourg Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le trail des châteaux vous propose 2 nouveaux circuits trail et 1 circuits marche/randonnée autour de Tonquédec et de la vallée du Léguer

> trail 18 km | départ à 9h45

> trail 10 km | départ à 10h00

> marche nordique 10 km | départ à 9h30

> randonnée 10 km | départ libre jusqu’à 10h00

Dans un site boisé, les parcours vous permettront de découvrir ou de revoir les châteaux de Tonquédec et de Kergrist. Les circuits empruntent 80% de chemins forestiers et 20% de routes communales.

Départs dans le pré à côté de l’église de Tonquédec

Bénéfice au profit de l’Amicale Laïque de Tonquédec et Un Enfant, une Famille Bretonne. .

Pré communal Bourg Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Trail des châteaux Tonquédec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose