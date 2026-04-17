Trail des Chemins Oubliés GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

Trail des Chemins Oubliés

GAVARNIE Départ du village de Gavarnie Arrivée au sanctuaire de Lourdes Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 06:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Et si le trail revenait à ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être ? Aujourd’hui, beaucoup de pratiquants ne se reconnaissent plus dans la surenchère du trail moderne performance, marketing, accumulation matérielle, prix exorbitants. Nous avons voulu proposer une autre voie. Plus simple. Plus essentielle. Un retour aux sources. Un cheminement. Entre Gavarnie et Lourdes, le Trail des Chemins Oubliés propose de relier deux lieux emblématiques, entre les deux angélus. 12 heures pour traverser des sentiers chargés d’histoire, de sens… et de patrimoine. Nous avons aussi cherché à mettre en lumière tout ce qui fait la richesse du territoire ses sentiers anciens, ses lieux de passage, ses chapelles , ses producteurs.

Ici, pas de podium. Pas de classement. On ne vient pas pour gagner, mais pour vivre l’expérience. Un format volontairement épuré ravitaillements produits locaux exclusivement, eau de source , zéro déchets, respect du territoire. Objectif arriver au sanctuaire de Lourdes avant l’angélus du soir. À l’arrivée, un moment de recueillement et un concert de chants pyrénéens. 200 places seulement dont 30 réservées aux femmes. Un événement engagé, humain, hors des standards. Revenir à l’essentiel. Et redonner du sens à la course.

Un seul parcours de 70 km pour 3000 max de D+, un départ à 7h de Gavarnie pour une arrivée prévue à 19h au sanctuaire de Lourdes. Revenir à la simplicité du cheminement.

Les ravitaillements seront à l’image de l’évènement authentiques et simples ( charcuterie, fromages, pain, miel et eau de source).

Le parcours requiert un bon entrainement et une très bonne condition physique.

Caractéristiques de l’épreuve

– Chronométré.

– Informations pratiques navette gratuite pour aller de Lourdes à Gavarnie le matin.

– Précision solo 30 places réservés pour les femmes.

– Nombre maximum de participants 200.

– Age/Catégorie minimum 18 ans.

– Inscription en ligne. .

GAVARNIE Départ du village de Gavarnie Arrivée au sanctuaire de Lourdes Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

What if trail running returned to what it should never have ceased to be? Today, many trail runners can no longer identify with the overkill of modern trail running: performance, marketing, material accumulation, exorbitant prices. We wanted to propose a different path. A simpler way. More essential. A return to our roots. A journey. Between Gavarnie and Lourdes, the Trail des Chemins Oubliés (Forgotten Paths Trail) links two emblematic places, between the two Angelus. 12 hours to cross paths steeped in history, meaning? and heritage. We’ve also sought to highlight everything that makes the region so rich: its ancient paths, its places of passage, its chapels and its producers.

No podiums here. No rankings. You don’t come to win, you come to experience. A deliberately pared-down format: refreshments exclusively local products, spring water, zero waste, respect for the land. Objective: to arrive at the Lourdes sanctuary before the evening Angelus. On arrival, a moment of meditation and a concert of Pyrenean songs. only 200 places, including 30 reserved for women. A committed, humane, non-standard event. Back to basics. And restore meaning to the race.

L’événement Trail des Chemins Oubliés Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65