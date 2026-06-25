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Trail des Estives rue Le Huédé Nantes

Trail des Estives rue Le Huédé Nantes

Trail des Estives rue Le Huédé Nantes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : rue Le Huédé

Adresse : rue le huédé

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 19:00 –
Gratuit : oui  Adulte, Etudiant 

Trail des Estives organisé dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de jeuxInscriptions et renseignements pour le Trail des Estives sur https://coureurs.club/De juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Ces activités se déroulent sur différents sites de la ville, du Miroir d’Eau en passant par les douves du Château, les Squares Schwob et Aubin, le Jardin Extraordinaire, l’Esplanade Jacques-Demy, le parc des Chantiers, le parc de la Gaudinière et l’allée Titus-Bransdma.Certaines activités sont sur inscription (Yoga, escalade, parcours d’orientation).???? En savoir plus

rue Le Huédé Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/faire-du-sport-librement-dans-la-metropole-nantaise


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