Trail des Estives rue Le Huédé Nantes
Trail des Estives rue Le Huédé Nantes mercredi 8 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 19:00 –
Gratuit : oui Adulte, Etudiant
Trail des Estives organisé dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de jeuxInscriptions et renseignements pour le Trail des Estives sur https://coureurs.club/De juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Ces activités se déroulent sur différents sites de la ville, du Miroir d’Eau en passant par les douves du Château, les Squares Schwob et Aubin, le Jardin Extraordinaire, l’Esplanade Jacques-Demy, le parc des Chantiers, le parc de la Gaudinière et l’allée Titus-Bransdma.Certaines activités sont sur inscription (Yoga, escalade, parcours d’orientation).???? En savoir plus
rue Le Huédé Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/faire-du-sport-librement-dans-la-metropole-nantaise
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