Trail des Gueux

Folleville Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Foll’quiroises organisent

le Trail des Gueux

le dimanche 3 mai dès 8h30

Oyez, oyez ! Le trail des Gueux est un événement familial de 4 à 99 ans !

Vous pouvez marcher ou courir sur 4 parcours différents de quoi faire plaisir à toute la famille.

Ce que tu vas trouver sur place

Des organisateurs et des bénévoles au taquet, voyage dans le temps garanti ;

4 parcours de trail (entre 5 km et 23 km),

3 distances de 5 km à 15 km pour les marcheurs,

et des parcours pour les bambins.

Une campagne verdoyante et des vestiges médiévaux qui feront rêver les châtelains en herbe.

Un ravitaillement d’arrivée qui vaut le détour une bière bio artisanale locale servie dans un éco-cup offert.

Et pour tous les finishers ? Une médaille bien méritée !

Une animation gratuite jeux picards pour occuper les enfants pendant les courses adultes.

Tombola et vente de parts de gâteaux au profit des écoles.

Focus parcours

Le Trail des Gueux, c’est un évènement à part entière. Un voyage dans le temps où pour une fois, tu ne prendras pas ton statut de pouilleux de travers. Prépare ton carnet rempli d’expressions datant d’il y a fort fort longtemps et lance-toi à la découverte de la campagne follevilloise.

Entre l’ancien château et ses tours, l’Église de la ville classée au patrimoine de l’UNESCO au titre des Chemins de Compostelle et les champs à perte de vue, tu ne vas pas regretter d’avoir pris départ à cette course folle (oui, on devait le dire).

3 (très) bonnes raisons de participer

L’ambiance médiévale assumée que tu ne risques pas de vivre souvent dans tes aventures de runner ;

Les monuments remarquables que tu vas admirer en chemin, à visiter absolument une fois ta course terminée.

L’intégralité des inscriptions aux courses enfants sera reversée aux écoles !

Trail 23 km 25,00 €

Trail 15 km 16,00 €

Trail 9 km 10,00 €

Trail 5 km 6,00 €

Marche 23 km 20€

Marche 15 km 13€

Marche 9 km 9,00 €

Marche 5 km 5,00 €

Trail enfants 2,00€

inscription https://fr.milesrepublic.com/event/le-trail-des-gueux-9478

Infos pratiques

Départs et arrivées site médiéval de Folleville 80250

PAS DE CHIEN

Retrait des dossards

vendredi 1er mai après-midi à la Brasserie à la Noye (2 rue de Folleville, à Quiry-le-Sec) !

Notre sponsor et fournisseur officiel de bière t’accueille pour un retrait anticipé des dossards entre 14h et 20h

Sur place le jour J, dimanche 3 mai, à partir de 7h30 et jusqu’à 15 minutes avant ton départ.

N’oublie pas tes épingles à nourrice ou ton porte-dossard !

Il y aura un ravitaillement intermédiaire sur les 9, 15 et 23km et un ravitaillement pour tous les parcours à l’arrivée.

Il y aura des cadeaux plus conséquents à tous les participants coureurs et marcheurs par contre médailles que pour les coureurs.

Folleville 80250 Somme Hauts-de-France follquiroises@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Foll’quiroises organize

the Trail des Gueux

sunday, May 3 from 8:30 am

Hear ye, hear ye! The Trail des Gueux is a family event for ages 4 to 99!

You can walk or run on 4 different routes, enough to please the whole family.

What you’ll find on site:

Organizers and volunteers on the ball, a trip back in time guaranteed;

4 trail courses (from 5 km to 23 km),

3 distances from 5 km to 15 km for walkers,

and courses for toddlers.

The green countryside and medieval remains are a dream come true for budding castellans.

The finish refreshments are well worth the detour: a local organic craft beer served in a free eco-cup.

And for all finishers? A well-deserved medal!

Free Picardy games to keep the kids busy during the adult races.

Tombola and cake sales to benefit schools.

Course focus

The Trail des Gueux is an event in its own right. A trip back in time where, for once, you won’t take your status as a louse the wrong way. Prepare your notebook filled with expressions from long, long ago, and set off to discover the follevilloise countryside.

Between the ancient castle and its towers, the town?s UNESCO World Heritage Church and the endless fields, you won?t regret taking part in this crazy race (yes, we had to say it).

3 (very) good reasons to take part:

The overtly medieval ambience, which you won’t experience too often in your running adventures;

The remarkable monuments you’ll admire along the way, which are a must-see once you’ve finished your run.

All children’s race entries will be donated to schools!

Trail 23 km 25,00 ?

Trail 15 km 16,00 ?

Trail 9 km 10,00 ?

Trail 5 km 6,00 ?

Walk 23 km 20?

Walk 15 km 13?

Walk 9 km 9.00 ?

5 km walk 5.00?

Children’s trail 2.00?

registration https://fr.milesrepublic.com/event/le-trail-des-gueux-9478

Practical info

Departures and arrivals: medieval site of Folleville 80250

NO DOG

Pick-up of race numbers

friday afternoon, May 1 at Brasserie à la Noye (2 rue de Folleville, Quiry-le-Sec)!

Our sponsor and official beer supplier welcomes you for an early bib collection between 2pm and 8pm?

On site on D-day, Sunday May 3, from 7.30 a.m. until 15 minutes before your start.

Don’t forget your safety pins or your bib holder!

There will be an intermediate feed station on the 9, 15 and 23km and a feed station for all courses at the finish.

There will be more substantial gifts for all participants runners and walkers but only medals for runners.

L’événement Trail des Gueux Folleville a été mis à jour le 2025-04-09 par OT AVRE LUCE NOYE