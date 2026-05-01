TRAIL DES MINES Gymnase de Champagney Champagney
TRAIL DES MINES Gymnase de Champagney Champagney dimanche 17 mai 2026.
Champagney
TRAIL DES MINES
Gymnase de Champagney 34 Rue du Général Brosset Champagney Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
L’association Run’In Champagney organise le Trail des Mines- Autour de 3 beaux parcours: Les Galibots 13 km-530M D+ , Les Terrils 28 km 1230M D+ et Les Gueules Noires’ 52 km 1800M D+
RDV au gymnase de Champagney le dimanche 17 mai.
Contact runinchampagney70@gmail.com .
Gymnase de Champagney 34 Rue du Général Brosset Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté runinchampagney70@gmail.com
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English : TRAIL DES MINES
L’événement TRAIL DES MINES Champagney a été mis à jour le 2026-04-30 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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