TRAIL DES MINES Gymnase de Champagney Champagney

Champagney

TRAIL DES MINES

Gymnase de Champagney 34 Rue du Général Brosset Champagney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

L’association Run’In Champagney organise le Trail des Mines- Autour de 3 beaux parcours: Les Galibots 13 km-530M D+ , Les Terrils 28 km 1230M D+ et Les Gueules Noires’ 52 km 1800M D+

RDV au gymnase de Champagney le dimanche 17 mai.

Contact runinchampagney70@gmail.com .

Gymnase de Champagney 34 Rue du Général Brosset Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté runinchampagney70@gmail.com

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English : TRAIL DES MINES

L’événement TRAIL DES MINES Champagney a été mis à jour le 2026-04-30 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)