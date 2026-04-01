Oignies

Trail des pyramides noires

Rue du tordoir Oignies Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La Mission Bassin minier et ses partenaires organisent une traversée unique du Bassin minier ! De mineur de fond à coureur de fond ! Certains courent en souvenir de ceux qui ont façonné nos paysages.

Avec ce trail vous courez sur les traces… et parcourez des lieux symboliques du Bassin minier.

Un défi sportif avec l’ascension de nombreux terrils dont les plus hauts d’Europe.

– un 10 km

– un 70 km

– un 115 km .

Rue du tordoir Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France tpn@missionbassinminier.org

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English :

The Mission Bassin Minier and its partners are organizing a unique crossing of the Bassin Minier! From miner to runner! Some run in memory of those who shaped our landscapes.

L’événement Trail des pyramides noires Oignies a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme de Lens-Liévin