Informations pratiques

Les Andelys

Trail des rois maudits 2026

Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Prépare-toi à vivre une aventure sportive inoubliable sur le Trail des rois maudits, un événement exceptionnel qui se déroule aux Andelys. Cette course offre des défis pour tous les niveaux, avec des parcours variés qui mettront à l’épreuve ton endurance et ta détermination avec des vues à couper le souffle.

Chaque course offre un défi unique, avec des dénivelés qui augmentent avec la distance du parcours. Que tu sois un coureur débutant ou expérimenté, tu trouveras un défi à ta mesure.

Et n’oublie pas, une fois la course terminée, de profiter de la beauté de Les Andelys. La ville est connue pour son magnifique Château Gaillard, une forteresse médiévale qui offre une vue imprenable sur la Seine. .

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 7 81 46 66 11 contact@utrm.mpse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail des rois maudits 2026

L’événement Trail des rois maudits 2026 Les Andelys a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération