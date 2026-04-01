Informations pratiques

Nérac

Trail des Sables 2026

Cap Cauderoue Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 12:00:00

Date(s) :

2026-12-13

La quatrième éditions du trail des sables se tiendra dimanche 6 décembre. Nous proposons un 6km, 9km et 15km.

De plus, nous proposons un repas d’après trail. .

Cap Cauderoue Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 52 65 52 74 contact@cap-cauderoue.com

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English : Trail des Sables 2026

L’événement Trail des Sables 2026 Nérac a été mis à jour le 2026-04-01 par OT de l’Albret