Trail des sapins Moirans-en-Montagne
samedi 3 octobre 2026 · Moirans-en-Montagne
Informations pratiques
Moirans-en-Montagne
Trail des sapins
Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Trail des Petits Sapins le 3 octobre à Moirans-en-Montagne.
Le Sapineau 10 km et La Sapique 24 km
Deux parcours, un terrain de jeu 100 % jurassien, quelques petites montées, deux ou trois petits cailloux… et une bonne dose de plaisir.
Au-delà de la course, on t’attend dans un village de course convivial, avec producteurs, artisans, partenaires locaux, animations, restauration et buvette. Parce qu’un trail, c’est aussi un moment à partager. .
Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Trail des sapins
L’événement Trail des sapins Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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