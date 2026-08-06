Informations pratiques

Moirans-en-Montagne

Trail des sapins

Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Trail des Petits Sapins le 3 octobre à Moirans-en-Montagne.

Le Sapineau 10 km et La Sapique 24 km

Deux parcours, un terrain de jeu 100 % jurassien, quelques petites montées, deux ou trois petits cailloux… et une bonne dose de plaisir.

Au-delà de la course, on t’attend dans un village de course convivial, avec producteurs, artisans, partenaires locaux, animations, restauration et buvette. Parce qu’un trail, c’est aussi un moment à partager. .

Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Trail des sapins

L’événement Trail des sapins Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE