Salon LEGO®, Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne

Salon LEGO® Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Musée du Jouet Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir une exposition de créations LEGO® sur des thèmes variés (Harry Potter, Star wars, Technic, Super Héros, etc.).

Un atelier de jeu sera également en libre accès avec des LEGO® et des DUPLO®. Des ateliers créatifs seront également proposés.

Organisé par l’association franc-comtoise Lug’Est.

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne, France Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384423864 https://www.musee-du-jouet.com https://www.facebook.com/Musee.du.jouet.moirans;https://twitter.com/MuseeduJouet Le musée du Jouet est riche d’une collection de près de 20 000 pièces témoins de 5 000 ans d’Histoire de l’Humanité. Les 700 jouets de la collection Lombard proviennent de 33 pays. Les 3500 jouets de la collection du musée de Canet-en-Roussillon comprennent des jouets remarquables et de très belles pièces antiques (Sumer, Grèce, Byzance,…). Les 700 jouets du Sahara et des Montagnes de l’Atlas constituent une collection unique au monde. Les collections historiques du musée sont constituées de jouets de grandes marques françaises (Jouef, Joustra, Fernand Martin, JEP, SFBJ, Pintel…) et internationales (Fischer Price, Dinky Toys,Mattel aux USA, Meccano en Angleterre, Playmobil en Allemagne, Lego au Danemark, LMB au Québec…) qui viennent enrichir cette collection unique. Le musée est également une vitrine de la production jurassienne de jouets et jeux depuis 1850. Parking public gratuit, bus.

Venez découvrir une exposition de créations LEGO® sur des thèmes variés (Harry Potter, Star wars, Technic, Super Héros, etc.).

© Musée du Jouet