Trail du Cirque du Fer à Cheval Camping Les Vignes Arbois

Informations pratiques

Arbois

Trail du Cirque du Fer à Cheval

Camping Les Vignes 3 Rue de la Piscine Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 06:00:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Venez vous évader au sein de l’une des plus jolies reculées du Jura !

En bordure du premier plateau, empruntant le GR59 l’Echappée Jurassienne, longeant le cours de la Cuisance, traversant les villages du vignoble arboisien, vous alternerez entre forêt et milieu rocheux.

Les premiers kilomètres vous conduiront à travers les rues de la cité arboisienne et après avoir enjambé le superbe Pont des Capucins, vous entamerez la première montée à la petite chapelle de l’Ermitage qui surplombe la ville, vous emprunterez l’Allée du Roi de Rome et ….

… à vous de choisir la suite !

> 85 km

Dénivelé positif 3 500

Point ITRA 4

Catégorie UTMB 100K

Ravitaillement 8

Départ 6h

> 46 km

Dénivelé positif 2 000

Point ITRA 2

Catégorie UTMB 50K

Ravitaillement 5

Départ 8h

> 32 km

Dénivelé positif 1 400

Point ITRA 2

Catégorie UTMB 20K

Ravitaillement 4

Départ 9h

> 22 km

Dénivelé positif 780

Catégorie UTMB 20K

Ravitaillement 3

Départ 10h

> 10 km

Dénivelé positif 400

Ravitaillement 2

Départ 10h30

> La Rando

Distance 11km non-chronométré

Dénivelé positif 400

Ravitaillement 2

Départ 10h30

> 5km et 10km Sport Adapté

Dénivelé positif 380 pour le 10km

185 pour le 5km

Ravitaillement 2

Départ 10h30

INSCRIPTION

Ouverture des inscriptions le 1er septembre à 8h .

Camping Les Vignes 3 Rue de la Piscine Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@tcfc.fr

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English : Trail du Cirque du Fer à Cheval

L’événement Trail du Cirque du Fer à Cheval Arbois a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA