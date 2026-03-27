Trail du Cirque du Fer à Cheval Camping Les Vignes Arbois
samedi 20 mars 2027 · Camping Les Vignes · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Trail du Cirque du Fer à Cheval
Camping Les Vignes 3 Rue de la Piscine Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 06:00:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Venez vous évader au sein de l’une des plus jolies reculées du Jura !
En bordure du premier plateau, empruntant le GR59 l’Echappée Jurassienne, longeant le cours de la Cuisance, traversant les villages du vignoble arboisien, vous alternerez entre forêt et milieu rocheux.
Les premiers kilomètres vous conduiront à travers les rues de la cité arboisienne et après avoir enjambé le superbe Pont des Capucins, vous entamerez la première montée à la petite chapelle de l’Ermitage qui surplombe la ville, vous emprunterez l’Allée du Roi de Rome et ….
… à vous de choisir la suite !
> 85 km
Dénivelé positif 3 500
Point ITRA 4
Catégorie UTMB 100K
Ravitaillement 8
Départ 6h
> 46 km
Dénivelé positif 2 000
Point ITRA 2
Catégorie UTMB 50K
Ravitaillement 5
Départ 8h
> 32 km
Dénivelé positif 1 400
Point ITRA 2
Catégorie UTMB 20K
Ravitaillement 4
Départ 9h
> 22 km
Dénivelé positif 780
Catégorie UTMB 20K
Ravitaillement 3
Départ 10h
> 10 km
Dénivelé positif 400
Ravitaillement 2
Départ 10h30
> La Rando
Distance 11km non-chronométré
Dénivelé positif 400
Ravitaillement 2
Départ 10h30
> 5km et 10km Sport Adapté
Dénivelé positif 380 pour le 10km
185 pour le 5km
Ravitaillement 2
Départ 10h30
INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions le 1er septembre à 8h .
Camping Les Vignes 3 Rue de la Piscine Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@tcfc.fr
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English : Trail du Cirque du Fer à Cheval
L’événement Trail du Cirque du Fer à Cheval Arbois a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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