Trail du Père Noël Départ église Saint-Trojan-les-Bains
samedi 12 décembre 2026 · Départ église · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Trail du Père Noël
Départ église Arrivée place de l’épron Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Changement de tarif à partir du 05/12/2026 18.00€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:30:00
fin : 2026-12-12 12:00:00
Date(s) :
2026-12-12
À l’occasion du marché de Noël de Saint-Trojan-les-Bains, participez à la 1ère édition du Trail du Père Noël !
.
Départ église Arrivée place de l’épron Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 10 14 allurelibreoleron17@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 Come join us at the Saint-Trojan-les-Bains Christmas market for the first-ever “Trail du Père Noël”!
L’événement Trail du Père Noël Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Trojan-les-Bains (Charente-Maritime)
- Exposition d’émail sur cuivre Chantal Birgi Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains 14 septembre 2026
- Exposition de Mokuhanga Sophie Petitpré Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains 14 septembre 2026
- Film L’Odysée Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains 16 septembre 2026
- Festival du Livre Femmes en Livres boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 18 septembre 2026
- Voyages… Église de St-Trojan-Les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 18 septembre 2026