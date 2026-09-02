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AGENDA · Saint-Trojan-les-Bains

Trail du Père Noël Départ église Saint-Trojan-les-Bains

samedi 12 décembre 2026 · Départ église · Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Départ église
Adresse
Arrivée place de l'épron
Ville
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Département
Charente-Maritime
Tarif
16 16 16 Changement de tarif à partir du 05/12/2026 18.00€

Saint-Trojan-les-Bains

Trail du Père Noël

Départ église Arrivée place de l’épron Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Changement de tarif à partir du 05/12/2026 18.00€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:30:00
fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :
2026-12-12

À l’occasion du marché de Noël de Saint-Trojan-les-Bains, participez à la 1ère édition du Trail du Père Noël !
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Départ église Arrivée place de l’épron Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 10 14  allurelibreoleron17@orange.fr

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English :

%C0 Come join us at the Saint-Trojan-les-Bains Christmas market for the first-ever “Trail du Père Noël”!

L’événement Trail du Père Noël Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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