Trail du Père Noël Départ église Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Trail du Père Noël

Départ église Arrivée place de l’épron Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Changement de tarif à partir du 05/12/2026 18.00€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 09:30:00

fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :

2026-12-12

À l’occasion du marché de Noël de Saint-Trojan-les-Bains, participez à la 1ère édition du Trail du Père Noël !

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Départ église Arrivée place de l’épron Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 10 14 allurelibreoleron17@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Come join us at the Saint-Trojan-les-Bains Christmas market for the first-ever “Trail du Père Noël”!

L’événement Trail du Père Noël Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes