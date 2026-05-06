TRAIL ET RANDONNEE CAMINADA GORMANDA Place Richelien Bagnères-de-Luchon
TRAIL ET RANDONNEE CAMINADA GORMANDA Place Richelien Bagnères-de-Luchon vendredi 14 août 2026.
Bagnères-de-Luchon
TRAIL ET RANDONNEE CAMINADA GORMANDA
Place Richelien PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Trail & randonnée à l’occasion de la Hesta Gascona
– à 9h Trail de 7 km.
– à 9h05 Randonnée de 5 km.
Dégustation de produits locaux sur le parcours.
Inscription sur le site de l’association Benoît, un sourire pour la vie .
Dons au profit de la recherche contre le cancer reversés à l’IUCT Oncopole Toulouse. .
Place Richelien PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Trail & hike on the occasion of the Hesta Gascona
– 9 a.m.: 7 km trail.
– 9:05 am: 5 km hike.
L’événement TRAIL ET RANDONNEE CAMINADA GORMANDA Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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