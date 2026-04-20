Trail running Les lacets du Viaur Bor-et-Bar
Trail running Les lacets du Viaur Bor-et-Bar vendredi 8 mai 2026.
Bor-et-Bar
Trail running Les lacets du Viaur
Bor-et-Bar Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Trail running Les lacets du Viaur, à Bor et Bar
10km 400D+ Le Liadou 9h30
20km 600D+ La Viaurada 9h30
10km La Caminada
La Pitchoune pour enfant
Potée baro .
Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie leslacetsduviaur@orange.fr
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English :
Trail running Les lacets du Viaur, at Bor et Bar
L’événement Trail running Les lacets du Viaur Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)