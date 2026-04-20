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Trail running Les lacets du Viaur Bor-et-Bar

Trail running Les lacets du Viaur Bor-et-Bar

Trail running Les lacets du Viaur Bor-et-Bar vendredi 8 mai 2026.

Ville : 12270 Bor-et-Bar

Département : Aveyron

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Bor-et-Bar

Trail running Les lacets du Viaur

Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Trail running Les lacets du Viaur, à Bor et Bar
10km 400D+ Le Liadou 9h30
20km 600D+ La Viaurada 9h30
10km La Caminada
La Pitchoune pour enfant

Potée baro   .

Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie   leslacetsduviaur@orange.fr

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English :

Trail running Les lacets du Viaur, at Bor et Bar

L’événement Trail running Les lacets du Viaur Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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