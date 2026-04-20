Bor-et-Bar

Trail running Les lacets du Viaur

Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Trail running Les lacets du Viaur, à Bor et Bar

10km 400D+ Le Liadou 9h30

20km 600D+ La Viaurada 9h30

10km La Caminada

La Pitchoune pour enfant

Potée baro .

Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie leslacetsduviaur@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trail running Les lacets du Viaur, at Bor et Bar

L’événement Trail running Les lacets du Viaur Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)