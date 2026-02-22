Train de la citrouille Beillé
Train de la citrouille Beillé samedi 24 octobre 2026.
Train de la citrouille
La Transvap, dépôt La Gare Beillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Animations autour d’Halloween. Maquillage et distributions de bonbons. Petites histoires autour de la fête des morts. Déguisements de rigueur.
Renseignements et réservations 02 43 89 00 37 transvap72@wanadoo.fr .
La Transvap, dépôt La Gare Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Train de la citrouille Beillé a été mis à jour le 2026-02-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude