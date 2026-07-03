Informations pratiques

Attigny

Train de l’éclipse

Chemin des usages Attigny Ardennes

Tarif : 25 – 25 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le 12 août de 18h30 à 20h30, direction Attigny en compagnie du CFTSA pour le train de l’éclipse. Montez à bord d’un autorail en direction vers un endroit dégagé le long de la voie ferrée pour admirer une éclipse solaire en toute tranquillité. Un pique nique de produit locaux vous sera proposé. Les lunettes de protection agrées sont fournies. Animaux domestiques non acceptés. Réservez votre venue via ce lien

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Chemin des usages Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 7 69 51 67 50

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English :

On August 12, from 6:30 p.m. to 8:30 p.m., head to Attigny with the CFTSA for the eclipse train. Hop aboard a railcar headed for an open spot along the railroad tracks to admire a solar eclipse in peace and quiet. A picnic featuring local products will be provided. Approved protective glasses will be provided. Pets are not allowed. Reserve your spot via this link

L’événement Train de l’éclipse Attigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Ardennes Tourisme