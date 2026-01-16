Train d’Halloween Route de Coutarnoux Massangis
Train d’Halloween Route de Coutarnoux Massangis samedi 31 octobre 2026.
Train d’Halloween
Route de Coutarnoux Gare du Petit Train de l’Yonne Massangis Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31 16:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Train d’Halloween avec animation spectacle et goûter pour les enfants. .
Route de Coutarnoux Gare du Petit Train de l’Yonne Massangis 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté gare@lepetittraindelyonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Train d’Halloween
L’événement Train d’Halloween Massangis a été mis à jour le 2026-01-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)