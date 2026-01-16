Train d’Halloween Route de Coutarnoux Massangis

Train d’Halloween Route de Coutarnoux Massangis samedi 31 octobre 2026.

Train d’Halloween

Route de Coutarnoux Gare du Petit Train de l’Yonne Massangis Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31 16:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Train d’Halloween avec animation spectacle et goûter pour les enfants.   .

Route de Coutarnoux Gare du Petit Train de l’Yonne Massangis 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   gare@lepetittraindelyonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Train d’Halloween

L’événement Train d’Halloween Massangis a été mis à jour le 2026-01-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)