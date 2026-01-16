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Train du Père Noël Route de Coutarnoux Massangis

Train du Père Noël Route de Coutarnoux Massangis dimanche 13 décembre 2026.

Lieu : Route de Coutarnoux

Adresse : La Gare

Ville : 89440 Massangis

Département : Yonne

Début : dimanche 13 décembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Tarif :

Massangis

Train du Père Noël

Route de Coutarnoux La Gare Massangis Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Train du Père Noël avec animation, un cadeau pour chaque enfant et goûter.   .

Route de Coutarnoux La Gare Massangis 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   gare@lepetittraindelyonne.fr

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English : Train du Père Noël

L’événement Train du Père Noël Massangis a été mis à jour le 2026-01-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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