Train du Père Noël Route de Coutarnoux Massangis

Massangis

Train du Père Noël

Route de Coutarnoux La Gare Massangis Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Train du Père Noël avec animation, un cadeau pour chaque enfant et goûter. .

Route de Coutarnoux La Gare Massangis 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté gare@lepetittraindelyonne.fr

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English : Train du Père Noël

L’événement Train du Père Noël Massangis a été mis à jour le 2026-01-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)