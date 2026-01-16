Train du Père Noël Route de Coutarnoux Massangis
Train du Père Noël Route de Coutarnoux Massangis dimanche 13 décembre 2026.
Massangis
Train du Père Noël
Route de Coutarnoux La Gare Massangis Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Train du Père Noël avec animation, un cadeau pour chaque enfant et goûter. .
Route de Coutarnoux La Gare Massangis 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté gare@lepetittraindelyonne.fr
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English : Train du Père Noël
L’événement Train du Père Noël Massangis a été mis à jour le 2026-01-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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