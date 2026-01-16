Train spectacle du crépuscule Route de Coutarnoux Massangis
Route de Coutarnoux La gare Massangis Yonne
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
2026-08-08
Le train du crépuscule et ses féeries . Restauration permanente avec food-truck.
Spectacle unique avec le train du crépuscule en son et lumière avec animations par la troupe l’Otrcirk (cracheur de feu, jonglerie, voltige…). .
Route de Coutarnoux La gare Massangis 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 67 13 13 gare@lepetittraindelyonne.fr
