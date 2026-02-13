Train du cornet de Murat, Gare de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

Train du cornet de Murat Dimanche 20 septembre, 07h25 Gare de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

De 10 à 50 € suivant gare de départ ( repas non inclus). Limités à 350 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T07:25:00+02:00 – 2026-09-20T18:55:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:25:00+02:00 – 2026-09-20T18:55:00+02:00

Traditionnel train des cornets de Murat(15) au départ de Clermont- Ferrand avec la locomotive 141 C 27 de l’association GADEFT et de la rame historique du train à vapeur d’Auvergne.

Gare de Clermont-Ferrand 40 Avenue de l’Union Soviétique 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.trainvapeur-auvergne.com [{« type »: « link », « value »: « https://trainvapeur-auvergne.com »}] Exposition statique de la locomotive 141 R 420 classée monuments historique appartenant à l’association Train à vapeur d’Auvergne, divers voitures et matériels ferroviaires. Bus, Trains, voitures, tous moyens d’accès à la gare de Clermont-Ferrand

Traditionnel train des cornets de Murat(15) au départ de Clermont- Ferrand avec la locomotive 141 C 27 de l’association GADEFT et de la rame historique du train à vapeur d’Auvergne.

© Train à vapeur d’Auvergne