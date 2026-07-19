Train du Patrimoine et visite de la locomotive 241 P 17 Chemins de Fer du Creusot Le Creusot
dimanche 19 juillet 2026 · Chemins de Fer du Creusot · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Train du Patrimoine et visite de la locomotive 241 P 17
Chemins de Fer du Creusot Avenue de l’Europe Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 11.9 – 11.9 – 11.9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:15:00
fin : 2026-08-27 18:10:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27 2026-08-30 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-27
Les Chemins de Fer du Creusot proposent un voyage en petit train sur le circuit des Deux Vallées et une découverte de la locomotive à vapeur 241 P 17 du 16 juillet au 30 août, les jeudis et dimanches, ainsi que les dimanches 13, 19, 20 et 27 septembre.
Départ de la gare avenue de l’Europe à 11h15, 13h20, 15h25 et 17h30.
Départ de la gare du Parc des Combes à 12h05, 14h10, 16h15 et 18h10.
Parcours de 1h30 sur 10 km en pleine nature incluant un arrêt pour visiter la 241 P 17.
Possibilité de visiter uniquement la locomotive 241 P 17 à ces mêmes dates à 10h30, 12h35, 14h40 et 16h35. .
Chemins de Fer du Creusot Avenue de l’Europe Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 80 03
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English : Train du Patrimoine et visite de la locomotive 241 P 17
L’événement Train du Patrimoine et visite de la locomotive 241 P 17 Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-13 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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