Train du Père Noël Beillé

Train du Père Noël

Dépôt La Transvap Beillé Sarthe

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Voyage en train vapeur de Beillé à Tuffé, pour aller à la rencontre du Père Noël et de ses lutins, avec un goûter offert au retour du train à Beillé. .

Dépôt La Transvap Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37 contact@transvap.fr

