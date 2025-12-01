Train du Père Noël Beillé
Train du Père Noël Beillé samedi 13 décembre 2025.
Train du Père Noël
Dépôt La Transvap Beillé Sarthe
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Voyage en train vapeur de Beillé à Tuffé, pour aller à la rencontre du Père Noël et de ses lutins, avec un goûter offert au retour du train à Beillé. .
Dépôt La Transvap Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37 contact@transvap.fr
