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Train repas Les Hôpitaux-Neufs

Train repas Les Hôpitaux-Neufs mardi 28 avril 2026.

Adresse : RDV à la gare

Ville : 25370 Les Hôpitaux-Neufs

Département : Doubs

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 49 49 49 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Les Hôpitaux-Neufs

Train repas

RDV à la gare Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 12:00:00
fin : 2026-04-28 14:00:00

Date(s) :
2026-04-28

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Au menu
– Menu Franc-Comtois
– Menu fondue
– Menu morbiflette
Des plats conviviaux, un cadre authentique et une ambiance chaleureuse pour un moment inoubliable.   .

RDV à la gare Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Train repas

L’événement Train repas Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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