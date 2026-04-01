Les Hôpitaux-Neufs

Train repas

RDV à la gare Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 12:00:00

fin : 2026-04-28 14:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Embarquez pour une expérience unique avec les trains repas du Coni’fer!

Profitez d’un voyage gourmand à bord d’un train d’exception, au cœur des paysages du Haut-Doubs.

Au menu

– Menu Franc-Comtois

– Menu fondue

– Menu morbiflette

Des plats conviviaux, un cadre authentique et une ambiance chaleureuse pour un moment inoubliable. .

RDV à la gare Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Train repas

L’événement Train repas Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS