Train repas Les Hôpitaux-Neufs
Train repas Les Hôpitaux-Neufs mardi 28 avril 2026.
Les Hôpitaux-Neufs
Train repas
RDV à la gare Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 12:00:00
fin : 2026-04-28 14:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Embarquez pour une expérience unique avec les trains repas du Coni’fer!
Profitez d’un voyage gourmand à bord d’un train d’exception, au cœur des paysages du Haut-Doubs.
Au menu
– Menu Franc-Comtois
– Menu fondue
– Menu morbiflette
Des plats conviviaux, un cadre authentique et une ambiance chaleureuse pour un moment inoubliable. .
RDV à la gare Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Train repas
L’événement Train repas Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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