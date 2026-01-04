Le train des dames L’orée des Pistes Les Hôpitaux-Neufs

Le train des dames

L’orée des Pistes Gare des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Train spécial dames pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, du plaisir… et de la surprise ! Au programme animation chippendale. Pour régaler vos papilles apéritif, amuse-bouche, morbiflette, dessert et café. Le repas se déroulera à Fontaine Ronde pensez à vous habiller chaudement, les soirées peuvent être fraîches en altitude ! .

L’orée des Pistes Gare des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 10 10 contact@conifer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le train des dames

L’événement Le train des dames Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-01-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS