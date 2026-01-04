Le train des dames L’orée des Pistes Les Hôpitaux-Neufs
Train spécial dames pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, du plaisir… et de la surprise ! Au programme animation chippendale. Pour régaler vos papilles apéritif, amuse-bouche, morbiflette, dessert et café. Le repas se déroulera à Fontaine Ronde pensez à vous habiller chaudement, les soirées peuvent être fraîches en altitude ! .
L’orée des Pistes Gare des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 10 10 contact@conifer.fr
