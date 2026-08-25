Transfiguration Olivier de Sagazan Théâtre François Villon Vesoul
samedi 14 novembre 2026 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Transfiguration Olivier de Sagazan
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Costume-cravate, allure sage l’artiste abandonne rapidement les apparences pour laisser place à l’argile, matière première de son art. Seul en scène, il recouvre son visage de terre et de peinture, sculptant de nouveaux traits et faisant naître masques monstrueux, figures sublimes et identités multiples. Entre gestes hilarants et sculpturaux, il transforme son visage en une succession de personnages, jusqu’à l’extrême. .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Transfiguration Olivier de Sagazan
L’événement Transfiguration Olivier de Sagazan Vesoul a été mis à jour le 2026-08-20 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)
- Atelier fleurs coupées / bouquets Cours d’honneur de la mairie de Vesoul Vesoul 25 août 2026
- Élection prix littéraire Étoiles Bleues La Balançoire Vesoul 26 août 2026
- Visite Guidée de Quincey Vesoul 29 août 2026
- Grand Déballage Vesoul 5 septembre 2026
- État des lieux Collectif Porte-avions Rue Baron Bouvier Vesoul 12 septembre 2026