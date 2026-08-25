Transfiguration Olivier de Sagazan Théâtre François Villon Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Transfiguration Olivier de Sagazan

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Costume-cravate, allure sage l’artiste abandonne rapidement les apparences pour laisser place à l’argile, matière première de son art. Seul en scène, il recouvre son visage de terre et de peinture, sculptant de nouveaux traits et faisant naître masques monstrueux, figures sublimes et identités multiples. Entre gestes hilarants et sculpturaux, il transforme son visage en une succession de personnages, jusqu’à l’extrême. .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Transfiguration Olivier de Sagazan

L’événement Transfiguration Olivier de Sagazan Vesoul a été mis à jour le 2026-08-20 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)