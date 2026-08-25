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AGENDA · Vesoul

Transfiguration Olivier de Sagazan Théâtre François Villon Vesoul

samedi 14 novembre 2026 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Transfiguration Olivier de Sagazan

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Costume-cravate, allure sage l’artiste abandonne rapidement les apparences pour laisser place à l’argile, matière première de son art. Seul en scène, il recouvre son visage de terre et de peinture, sculptant de nouveaux traits et faisant naître masques monstrueux, figures sublimes et identités multiples. Entre gestes hilarants et sculpturaux, il transforme son visage en une succession de personnages, jusqu’à l’extrême.   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Transfiguration Olivier de Sagazan

L’événement Transfiguration Olivier de Sagazan Vesoul a été mis à jour le 2026-08-20 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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