Transhumance des vaches pour notre juju Chapelle-des-Bois

Chapelle-des-Bois

Transhumance des vaches pour notre juju

Lieu dit Les landrys , plein champs sous chapiteaux Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:15:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Une transhumance des vaches SOLIDAIRE pour notre JUJU…pour permettre à Justine, 26 ans, agricultrice (aujourd’hui incapable d’exercer son métier) qui se bat contre la maladie de Lyme chronique, co-infections (Babesia et Bartonella) et le Covid long.

Son état de santé est instable problème de motricité (passant du fauteuil roulant au déambulateur, puis utilisation d’une canne dans les meilleurs moments), cognitifs (mémoire, compréhension,…), douleurs osseuses, musculaires, articulaires insupportables, fatigue intense…etc.

Justine est une jeune femme pétillante, souriante, qui aime rire et surtout déterminée dans son combat. D’ailleurs, elle dit régulièrement

moi aussi, un jour, je volerais comme les hirondelles, au printemps, au dessus des champs de fleurs .

Aujourd’hui, la maladie de Lyme chronique en France n’est pas assez reconnu.

Tous ces frais sont à ses charges, c’est pourquoi l’association le duel Lyme-Justine à été créé pour l’aider financièrement dans achat de médicaments non remboursés, compléments alimentaires, frais liés à des voyages médicaux et hospitalisations à l’étrangers, médecines douces, consultations de médecins étrangers…etc.

En 2025, c’est 96 000€ de charges que l’association le duel Lyme-Justine a pu assumer grâce à de nombreux dons, cagnottes,… C’est pourquoi, nous avons créés l’événement de la transhumance des vaches pour notre juju afin de récolter des fonds. Cette journée est uniquement au profit de l’association le duel Lyme-Justine .

Rejoignez-nous au village à 9h30 pour accueillir les vaches et accompagner le troupeau au lieu dit Les Landrys (1km de randonnée). Des parkings vous seront proposés dans le village. Parking PMR (même sans carte) directement vers les chapiteaux.

En attendant les vaches, vous pourrez profiter d’un concert de cors de chasse gratuit, en plein air devant le restaurant des clochettes.

-Défilé de chars, agriculteurs avec armaillis (vêtement traditionnel des montées d’alpage)vaches décorées de sapins, cloches, qui rejoignent les pâturages d’été.

???Repas sur réservation uniquement jusqu’au lundi 4 mai (minuit) sur HelloAsso (voir lien)

ou au 06 31 02 24 89 (avec paiement).

Menu Adulte 16€

-terrine

-Morbiflette

-Comté et pain

-Entremet citron-framboise

-CAFE OFFERT

Menu Enfant (jusqu’à 12 ans) 8€

-frites et saucisse

-crêpe (garniture au choix)

1 BOISSON (sans alcool) OFFERT

CARTE BANCAIRE ACCEPTEE

Restauration rapide sur place sans réservation frites et crêpes

??Buvette

Animations

-Concert de cors de chasse sur place du village en attendant le troupeau 9h45

– ?? Orchestre d’Accordéons toute la journée avec D’ACC ô D’ACC sous chapiteaux

– ?? Tombola (2€ le ticket) tirage à 15h30 de nombreux lots à gagner

une cloche Obertino à gagner ??,

une vache décorative,

un panier de légumes (OFFERT par Au panier de la ferme Aymonin),

2 mangeoires pour oiseaux (OFFERT par un artisan) et bien d’autres lots.

– ???concours de dessins pour enfants l’enfant apporte son dessin sur la manifestation sur le thème transhumance pour notre Juju et les 3 meilleurs dessins seront récompensés ??? à14h15

– ??INSOLITE Vache à traire !! ???? (toute la journée)

– stand de prévention sur les tiques et maladies de Lyme et témoignage d’une malade de Lyme

??Vente au profit de l’association le duel Lyme-Justine

-Tee-shirt, foulard, porte-clef, gommes, tire-tiques, tire-tiques avec mousqueton (pour sac, randonnée) à vendre sur place ou en prévente sur HelloAsso.

Le mois de mai est dédié à la sensibilisation de la maladie de Lyme.

C’est pourquoi, lors de cette journée, nous aurons une pensée pour tous les malades de Lymes Chronique en portant la couleur verte sur nous (vêtement, foulards, bracelets,…etc). Chère visiteur, nous comptons sur vous pour ce clin d’œil !

Pensez aux tee-shirts et foulards le Duel Lyme-Justine idéal pour l’occasion ! ??????

Nous vous attendons nombreux dans une ambiance festive et traditionnel pour soutenir notre association le duel Lyme-Justine afin de récolter des fonds pour permettre à Justine de voler comme les hirondelles au printemps. ????

ATTENTION Le troupeau part de Combe des cives à 10h et avance dans le sens du Jura (pour se rendre au village de Chapelle des Bois puis tourner direction le lieu dit Les Landrys .) Pour les visiteurs venant de la direction de Pontarlier, Chaux Neuve, il est important de se rendre pour 9h45 au village, afin d’éviter d’être derrière le troupeau.

Au contraire les personnes venant du Jura, Bellefontaine vous pouvez venir au village pour 10h ou plus tard. Vous serez dans le sens contraire du troupeau.

Lien Helloasso (réservation repas, vêtements, foulards, gommes, porte-clefs, tire-tiques) https://www.helloasso.com/associations/association-le-duel-lyme-justine

ATTENTION HelloAsso prends automatiquement une marge pour le fonctionnement de leur site. Il ne demande pas à notre association une commission. Vous pouvez MODIFER votre contribution. Au moment du paiement (avant l’enregistrement de la carte bancaire) en petit caractère, vous trouverez modifier ma contribution et déplacer le curseur de 0€ à 20€.Ceci n’est pas un don pour l’association le duel Lyme-Justine .

Suivez les actualités sur notre page INSTAGRAM ou FACEBOOK ou sur la page de l’événement ‘transhumance pour notre juju 2026 .

TOUS A CHAPELLE DES BOIS LE DIMANCHE 10 MAI 2026 POUR JUJU !!! .

Lieu dit Les landrys , plein champs sous chapiteaux Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 02 24 89 justineaymonin25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Transhumance des vaches pour notre juju

L’événement Transhumance des vaches pour notre juju Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses