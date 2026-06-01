TRANSPORT DE FEMMES, La Paillette, Rennes

TRANSPORT DE FEMMES Samedi 6 juin, 14h00, 18h30 La Paillette Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Cette histoire nous embarque, au plus proche de sept femmes confinées, dans la cale d’un rafiot à destination de la Guyane. Historiquement, ces condamnées expatriées étaient vouées à « repeupler » les colonies françaises à fin du 19e. L’équipage de quatre hommes ne sera pas tendre avec elles. Le public, très proche, sera témoin des comportements, animosités et solidarité de ces femmes incroyables. Bonne traversée !

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]

Cette histoire nous embarque, au plus proche de sept femmes confinées, dans la cale d’un rafiot à destination de la Guyane. L’équipage de quatre hommes ne sera pas tendre avec elles. outre-mer spectacle

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