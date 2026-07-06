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Transversales : sortie de résidence Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Transversales : sortie de résidence Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:30
Lieu
Trempo - La Fabrique Ile de Nantes
Adresse
6 Boulevard Léon Bureau
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 19:30 – 23:59
Gratuit : oui  Tout public 

La nouvelle promotion du parcours Transversales est en résidence à Trempo du 14 au 18 septembre. Douze artistes d’horizons variés (pop, jazz, rock, chanson, rap…) explorent ensemble un défi créatif : concevoir pour l’image (visuel, identité de marque, synopsis, ciné-concert…). Avec : AL20, Anna Majidson, UssaR, Laura Cahen, Lisa Ducasse, Sylvie Paz, Paul Jarret, Rafaelle Rinaudo, GRU, Samir Aouad, Mimaa et Oscar les Vacances.Transversales est un parcours d’accompagnement créé à l’initiative du Ministère de la Culture, pour aider les artistes à conduire une carrière plus durable. Il est porté par sept structures et dispositifs d’accompagnement d’artistes : Jazz Migration, Le Fair, Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, Le Chantier des Francofolies, le Prix des Musiques d’Ici, Trempo et Buzz Booster.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com


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