Traversée 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Traversée

Vendredi 12 février 2027 de 19h à 19h55.

Samedi 13 février 2027 de 19h à 19h55. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 19:00:00

fin : 2027-02-12 19:55:00

Date(s) :

2027-02-12 2027-02-13

Nour doit partir pour un pays lointain, retrouver sa mère et un avenir meilleur. Ce voyage initiatique est porté par la danse, les mots parlés, la langue des signes et le théâtre d’objet.Enfants

Nour grandit dans les bras chaleureux de Youmna qui est sourde. Ensemble, elles parlent un autre langage fait de gestes, de mots, de langue des signes et de silences. Un jour, Nour doit partir rejoindre sa mère dans un pays lointain où les filles peuvent aller à l’école et apprendre un métier. Avant de partir, Youmna lui confie une boite qu’elle devra ouvrir un jour heureux.

Pour appuyer ce récit, Marie-Eve Huot, metteuse en scène, se joue des rapports d’échelle, mêle la danse, les projections d’images au théâtre d’objet et crée un vocabulaire corporel commun aux deux comédiennes. Ce spectacle devient une œuvre véritablement inclusive, intégrant la culture sourde et allant jusqu’à ajouter une dimension non auditive à la perception sonore.

Cette traversée, porte sensible vers les réalités migratoires, parle aussi de l’amour inouï d’une mère pour sa fille, de la séparation, de l’héritage inconscient que l’on porte en soi et de la liberté d’être. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Nour must set out for a distant land to find her mother and a better future. This journey of self-discovery is brought to life through dance, spoken words, sign language, and object theater.

L’événement Traversée Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille