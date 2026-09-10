Informations pratiques

« Traversée » Rift Compagnie Vendredi 11 décembre, 10h00, 14h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

5€ par élève (maternelle/ élémentaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T10:00:00+01:00 – 2026-12-11T10:50:00+01:00

Fin : 2026-12-11T14:30:00+01:00 – 2026-12-11T15:20:00+01:00

Rift Compagnie

Représentations scolaires

Vendredi 11 décembre à 10h et 14h30

Durée : 50 minutes / À partir de 6 ans

Traversée nous raconte comment la relation d‘une petite fille et de sa grand-mère a modifié leurs trajectoires de vie. Au jour de la représentation, Là est adulte. Elle partage avec nous ses souvenirs d’enfance. Elle se revoit à huit ans, inquiète et peu sûre d’elle. Elle se souvient de ces mercredis après-midis passés chez sa grand-mère et particulièrement de celui où quelque chose a changé.

Sa grand-mère, voyant le temps s’accélérer, se lance dans une mission : transmettre son goût de l’aventure à sa petite fille. L’enjeu est de taille : Là a une peur paralysante du monde extérieur. Toutes deux vont vivre ensemble une expérience inoubliable, dépassant leur quotidien.

Sur scène, le passé ressurgit à taille humaine. Les deux personnages nous embarquent dans leur aventure. Nous sommes témoins d’un lien entre deux âges, d‘une histoire d’entraide entre deux générations.

DISTRIBUTION :

Écriture et mise en scène : Laure Boutaud

Accompagnement à la réécriture : Marion Le Gourrierec

Regards complices : Amélie Gasparotto, Claudia Hugues

Création marionnettes et accompagnement à la manipulation : Jo Smith

Jeu : Anne Violet, reprise de Audrey Boisset-Goude pour le rôle de Là adulte et à la manipulation des marionnettes

Lumières : Serena Andreasi

Univers sonore : Romaric Bories

Scénographie : Stanislava Belopitova et Thierry Cousin à la menuiserie associative féministe de La Bastide de Sérou et à l’atelier du Courtal

Photos : Rico Massua

MENTIONS OBLIGATOIRES :

Coproductions : Théâtre du Grand Rond, Mima / Association Filentrope, Ville de Pamiers, Le Pari

Soutiens : L’Estive, scène nationale de Foix et de L’Ariège, Mima/Association Filentrope, Le Tracteur, Ville de Gaillac, La Maison de la Vallée à Luz St Sauveur, Laa Cité de Sorèze, Le Pari, La Ville de Pamiers, La Brique Rouge

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ théâtre, marionnettes Théâtre Jules Julien théâtre

© Rico Massua