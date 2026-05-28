Tree6clope et le mégothon Place du Réduit Bayonne
Tree6clope et le mégothon Place du Réduit Bayonne samedi 30 mai 2026.
Bayonne
Tree6clope et le mégothon
Place du Réduit Echauguette Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’année dernière, grâce à votre énergie, nous avons ramassé pas moins de 8 000 mégots à Bayonne en seulement quelques heures. Cette année, nous allons battre ce record tous ensemble !
Cette année, Tree6clope s’associe encore une fois au Mégothon pour faire encore mieux, et on a besoin de vous ! L’objectif ? Nettoyer nos rues, et sensibiliser les passants à l’impact de ce déchet très toxique pour notre environnement. Au programme une déambulation dans le Petit et le Grand Bayonne. Distribution de cendriers de poche aux habitants (offerts gracieusement par la Ville de Bayonne ! ). Arrivée Place de la Liberté pour le grand comptage des mégots et un moment d’échange pour clôturer la matinée. L’association fournit tout le matériel nécessaire. .
Place du Réduit Echauguette Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 43 13 82 emma@tree6clope.com
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English :
L’événement Tree6clope et le mégothon Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne
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