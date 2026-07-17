TREMPLIN DES 2 RIVES, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

TREMPLIN DES 2 RIVES Jeudi 29 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T23:30:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T23:30:00+01:00

Le Tremplin des 2 Rives est l’un des rendez-vous musicaux marquants de l’automne métropolitain. Le principe : donner sa chance aux artistes émergents de musiques actuelles en leur offrant la possibilité de jouer sur une scène, dans des conditions professionnelles. Le tremplin s’adresse aux auteur. ices, compositeur.ices et interprètes de tous âges, seul.es ou en groupe, résidant dans l’une des quatre zones concernées, à Bordeaux ou dans les communes métropolitaines.

Les 5 candidat.es sélectionné.es par zone se produiront sur scène :

Zone 1 : 9 oct. Théâtre de la Pergola

Zone 2 : 16 oct. Centre d’Animation Argonne

Zone 3 : 28 oct. Salle des Fêtes du Grand Parc

Zone 4 : 29 oct. Rocher de Palmer

FINALE : sam 7 nov. à la Rock School Barbey

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/tremplin-des-2-rives-29102026-1930 »}]

Du 9 octobre au 7 novembre, assistez aux quatre soirées de concerts de sélection organisées à Bordeaux et dans la métropole. Au Rocher, rendez-vous le jeudi 29 octobre pour soutenir les candidat.e …