Clermont-l’Hérault

TREMPLIN JEUNES TALENTS EN SCÈNE

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Salagou en scène lance son tremplin Jeunes talents en Scène, dédié aux auteur.ices, compositeur.ices et interprètes émergent.es.

Le Salagou en scène lance son tremplin Jeunes talents en Scène, dédié aux auteur.ices, compositeur.ices et interprètes émergent.es.

Un dispositif imaginé pour repérer, accompagner et faire monter sur scène les artistes de demain, dans des conditions professionnelles et devant un jury de spécialistes du secteur.

À la clé, une vraie scène, une visibilité concrète, un accompagnement et une passerelle vers le festival Salagou en Scène 2027.

Avec la participation de Michael Jones (président du jury).

Réservation conseillée. .

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 95 27 03 90 tremplin@salagouenscene.fr

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English : TREMPLIN JEUNES TALENTS EN SCÈNE

Le Salagou en scène launches its Jeunes talents en Scène springboard, dedicated to emerging authors, composers and performers.

L’événement TREMPLIN JEUNES TALENTS EN SCÈNE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS