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AGENDA · Kaysersberg Vignoble

Très grandes histoires pour très grandes oreilles Kaysersberg Vignoble

mardi 22 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
2 Avenue Georges Ferrenbach
Ville
68240 Kaysersberg Vignoble
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Kaysersberg Vignoble

Très grandes histoires pour très grandes oreilles

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 17:00:00
fin : 2026-11-24 17:30:00

Date(s) :
2026-09-22 2026-11-24

Lecture de livres pour les jeunes dès 10 ans, des histoires pour explorer ou bien frissoner.
Lecture d’histoires pour explorer le monde et frissonner, dans une ambiance cosy et feutrée, pour les enfants dès 10 ans. 0  .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35  mediatheque@cc-kaysersberg.com

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English :

Books for young readers ages 10 and up—stories to explore or that will give you chills.

L’événement Très grandes histoires pour très grandes oreilles Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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