Très grandes histoires pour très grandes oreilles Kaysersberg Vignoble
mardi 22 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Très grandes histoires pour très grandes oreilles
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 17:00:00
fin : 2026-11-24 17:30:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-11-24
Lecture de livres pour les jeunes dès 10 ans, des histoires pour explorer ou bien frissoner.
Lecture d’histoires pour explorer le monde et frissonner, dans une ambiance cosy et feutrée, pour les enfants dès 10 ans. 0 .
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com
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English :
Books for young readers ages 10 and up—stories to explore or that will give you chills.
L’événement Très grandes histoires pour très grandes oreilles Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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