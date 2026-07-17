Trésor en vadrouille : les reliures japonaises, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Informations pratiques

Trésor en vadrouille : les reliures japonaises Samedi 5 septembre, 10h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T11:30:00+02:00

Venez découvrir l’art de la reliure japonaise tout en vous immergeant dans la culture et l’histoire du Pays du Soleil Levant.

Vous pourrez ainsi admirer de belles reliures en découvrant des matériaux singuliers et des techniques originales.

Atelier proposé par le sevice du Patrimoine de la bibliothèque de Bordeaux.

Le samedi 5 septembre à 10h00, à la bibliothèque Bordeaux-Lac.

Pour adultes, sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/patrimoine/les-rendez-vous-du-patrimoine »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier du patrimoine autour des reliures japonaises

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