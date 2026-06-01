Trésors cachés des arts graphiques, GamMAH, Genève

Trésors cachés des arts graphiques Jeudi 4 juin, 12h30 GamMAH

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T12:30:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T12:30:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00

Chaque 1er jeudi du mois, le MAH propose des pop-up des arts graphiques.

Vous êtes invités à passer au GamMAH, à l’heure qui vous convient, entre 12h30 et 15h30 pour découvrir des trésors cachés de la collection d’arts graphiques, comprenant estampes, dessins, livres précieux d’Europe et d’ailleurs.

Un.e historien.ne de l’art sera là pour vous accueillir.

Entre le XVIe et le XIXe siècles, la Perse est dominée par deux grandes dynasties : les Safavides et les Qajars. Sous leur règne, l’art de la miniature persane connaît à la fois son apogée et de profondes transformations. À la cour, les artistes réalisent des œuvres raffinées, aux couleurs éclatantes et aux compositions complexes, pour illustrer des récits littéraires. Parallèlement, la miniature persane se diffuse plus largement : de nouveaux thèmes apparaissent, notamment des scènes ethnographiques, répondant aux goûts d’un public urbain en expansion ainsi qu’à l’intérêt des voyageurs européens.

Venez découvrir trois siècles d’évolution de l’art de la miniature persane à travers des œuvres de la collection Pozzi.

Légende image : Liseuse, milieu du 19 siècle, pigment et or sur papier, 22 x 15.5 cm, inv. 1971-0107-0525, MAH, legs Jean Pozzi, 1971 © Musée d’art et d’histoire, Genève

GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève [{« link »: « https://www.mahmah.ch/propos/gammah »}]

Miniatures persanes, de l’atelier à la production en série: œuvres safavides et qajares de la collection Pozzi (XVIe–XIXe siècles)

MAH Genève