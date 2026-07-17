Trésors de la Médiathèque de Châteaudun, Médiathèque de Châteaudun, Châteaudun

Informations pratiques

Trésors de la Médiathèque de Châteaudun Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Châteaudun Eure-et-Loir

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette exposition collaborative propose de faire dialoguer des livres anciens et des œuvres artistiques contemporaines afin de révéler la richesse du patrimoine écrit conservé à la Médiathèque de Châteaudun. Elle offre au public une approche actuelle et accessible de collections souvent méconnues. En miroir de livres représentatifs du fonds patrimonial de la Médiathèque, l’exposition réunit les oeuvres de l’association L’Or du cadre, des calligraphies de l’association L’Atelier prend l’air, ainsi qu’une représentation du travail effectué par l’atelier de reliure de la Société Dunoise d’archéologie, Histoire, Sciences et arts.

Médiathèque de Châteaudun 36 boulevard Grindelle 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 45 23 54 https://mediatheque-chateaudun.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque.chateaudun/?hl=fr A deux pas de la gare et de la cité scolaire, la médiathèque est un lieu de ralliement entre générations. Le lieu de 2 500m² réalisé par l’architecte Jean-Louis Godivier est doté d’un espace patrimonial « fonds Louvancour » de 50m². Parking – Bus arrêt Maison de santé ou arrêt Gare SNCF – Accès personnes à mobilité réduite

Cette exposition collaborative propose de faire dialoguer des livres anciens et des œuvres artistiques contemporaines afin de révéler la richesse du patrimoine écrit.

©Françoise Decorse