Trésors de la Médiathèque, Médiathèque municipale, Châteaudun

Informations pratiques

Trésors de la Médiathèque 2 et 3 octobre Médiathèque municipale Eure-et-Loir

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Cette exposition fait dialoguer des livres anciens de la Médiathèque et des œuvres artistiques contemporaines. Une occasion unique de voir des ouvrages du 16e au 19e siècle qui ne sont jamais montrés au public. En plus de ces « trésors », vous découvrirez également des oeuvres de l’association Or du cadre, inspirées par l’univers des collectionneurs de livres. Les calligraphies de l’association L’Atelier prend l’air vous plongeront dans le monde des enluminures du moyen âge. Enfin, le travail de l’Atelier de Reliure de la Société Dunoise vous permettra de découvrir la restauration de livres anciens.

Médiathèque municipale 36 BOULEVARD GRINDELLE 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237452354 http://www.mediatheque-chateaudun.fr

Biblis en folie 2026

©Françoise Decorse